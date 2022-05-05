أوضحت خدمة فُرجت، خطوات التحقق من فواتير الخدمة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد بكل سهولة.

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

خطوات التحقق من فواتير خدمة ⁧#فرجت⁩ في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ⁧#أبشر⁩ أفراد. pic.twitter.com/aUTc3JxQcx

— خدمة فُرجت (@furijat_sa) April 27, 2022

1- تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة أبشر

2- الضغط على خدمات من قائمة خدماتي

3- اختيار المديرية العامة للسجون

4- اختيار التحقق من رقم فاتورة سداد

5- ادخل رقم الفاتورة ثم اضغط بحث

نتيجة التحقق

وأوضحت خدمة فُرجت أنه ستظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

ما هي خدمة فرجة

يذكر أن فُرجت عبارة عن خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.