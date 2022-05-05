شهد عيد الفطر هذا العام اختلافًا كبيرًا بين الدول الإسلامية، حيث تم الاحتفال به في 3 أيام مختلفة هي الأحد والاثنين والثلاثاء في ظاهرة نادرًا ما تتكرر.

دول تحتفل بالعيد الأحد

وكانت 3 دول سبقت العالم الإسلامي في الاحتفال بيوم العيد، حيث أعلنت كل من أفغانستان ونيجيريا ومالي يوم السبت الماضي ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أغلب الدول الإسلامية تتفق على الاثنين

أما معظم الدول الإسلامية فقد اتفقت على أن يكون يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر ومن بين هذه الدول: السعودية، مصر، سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن، والمغرب، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

دول تحتفل غدًا بأول أيام عيد الفطر

أما الدول الخمسة التي لم تحتفل بدخول العيد حتى اليوم فهي: باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر التي ستحتفل يوم غد الثلاثاء بأول أيام العيد.

صلاة العيد

وسمح العديد من الدول الإسلامية بأداء صلاة العيد في المساجد والجوامع والساحات بعد رفع قيود التباعد الاجتماعي داخل المساجد دون اشتراط الحصول على اللقاح ما عدا سلطنة عمان التي اشترطت الحصول على اللقاح.