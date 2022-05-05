تشير الإحصاءات العالمية الحديثة إلى أن أكثر من 30% من الوفيات ناجمة عن مشاكل في القلب، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هناك فردًا يعاني من نوبة قلبية كل 40 ثانية في الولايات المتحدة فقط.

وبحسب موقع Daily Health Post الصحي، فإن العديد من الأبحاث تظهر أن يديك من أكثر الأعضاء التي قد تكشف عن وجود مشاكل في قلبك، وعلى الرغم من أن الجميع يرون أيديهم طوال الوقت، إلا أن معظم الناس لا يلاحظون الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات بكف اليد تكشف عن مشاكل في القلب:

وإليك 5 علامات قد تظهر على اليد ويتم تجاهلها رغم أن وجودها يحذر من وجود مشاكل في القلب.

1- نتوءات مؤلمة بالأصابع:

ربما تلاحظ تورمًا أعلى أصابعك، وغالبًا ما تكون مؤلمة وبنفسجية اللون، وهو ما يُسمى بـ عقد أوسلر، ويمكن أن تكون هذه الكتل علامة على التهاب شغاف القلب، وهو التهاب قد يهدد الحياة.

وإذا لاحظت وجود كتل مؤلمة في أصابعك، فلا يجب أن تتجاهلها؛ لأن فعل ذلك قد يسبب ضررًا لا رجعة فيه لقلبك.

2- خطوط أرجوانية على الأظافر:

الخطوط الحمراء أو الأرجوانية تحت ظفرك تنتج عن تلف الأوعية الدموية على أظافرك، ويمكن أن يكون علامة على مشاكل متعلقة بالقلب، وقد يكون هذا بسبب عدوى بكتيرية انتشرت في القلب والأوعية الدموية، كما تقول مجلة نيو إنجلاند الطبية.

3- تعجر الأظافر يدل على مشاكل في القلب:

غالبًا ما تكون حالة تعجر الأظافر ناجمة عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، لكنها ربما تكون أيضًا شكلًا وراثيًّا للأظافر، وإذا كانت كذلك فلا داعي للقلق، إلا أنها قد تحدث أيضًا بسبب أمراض القلب أو التهاب المفاصل أو أمراض الرئة.

4- ضعف ووخز في اليدين:

إذا لاحظت وجود تنميل وألم وضعف في اليدين وأيضًا مع ظهور نتوءات تشبه الشمع على اليدين، فإن ذلك يتطور نتيجة لتراكم بروتين يُسمى أميلويد، وتجعل من الصعب على القلب أن يعمل بشكل صحيح، أو يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

5- بقع ملونة على راحة اليد:

البقع غير المؤلمة ذات اللون الأحمر المزرق أو البني على راحة اليد تسمى آفات جانواي، وهي تتطور وتختفي بسرعة، غالبًا في غضون أيام، مما يعني أن معظم الناس لن يلاحظوها، لذلك عليك التوجه إلى الطبيب بمجرد ملاحظتها.

ويُذكر أن دراسة نشرت في Clinical Cardiology أظهرت أنه يمكن الوقاية من 80% من المشاكل المتعلقة بالقلب عن طريق اختيار نمط صحي جيد، عن طريق النظام الغذائي الجيد وتجنب التدخين.