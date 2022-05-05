تسببت الإصابة في إنهاء الموسم لـ 5 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال.

الغائبون عن الهلال حتى نهاية الموسم:

وكان آخر المنضمين هما الكولومبي جوستافو كويلار ومتعب المفرج؛ ليُصبح الغائبون عن الفريق لنهاية موسم 2021/ 2022 هم “أندري كاريلو، صالح الشهري، متعب المفرج، عبدالإله المالكي، كويلار”.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن كويلار أُصيب في عضلة الساق، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

أما المفرج فتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وسوف يتحدد موعد جراحته لاحقًا.

وكان المفرج شارك بالأمس بديلًا للاعب علي البليهي في لقاء ضمك، بينما شارك عبدالله عطيف بدلًا من كويلار في الشوط الثاني.

الزعيم بالمركز الثاني:

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.