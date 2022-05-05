سيغيب 5 لاعبين عن المشاركة بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولن يشارك بالجولة الـ28 بـ دوري المحترفين كل من ” البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد، الكاميروني فرانك كوم لاعب الأهلي، يوسف الشمري لاعب الباطن، حسين قاسم لاعب الفيصلي، الحارس مصطفى ملائكة حارس الفيصلي”.

أسباب الغيابات

وكان رومارينيو تلقى البطاقة الصفراء في مباراة الهلال، بينما تلقى كوم البطاقة الصفراء في لقاء أبها، وحصل حسين قاسم على بطاقته في مباراة الفيصلي والشباب، بينما تعرض الحارس مصطفى ملائكة للطرد في مباراة الشباب أيضًا، أما يوسف الشمري فتلقى البطاقة الصفراء في مباراة التعاون والباطن”.

موعد بدء الجولة الـ28 بـ دوري المحترفين

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ28 بعد غد الجمعة، بمواجهتي ” الحزم ضد الباطن، الرائد ضد الشباب”.