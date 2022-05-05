وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح لتجنب الإصابات بالاختناق أو حساسية الصدر، في ظل العاصفة الرملية التي تجتاح المملكة.

الوقاية من حساسية الصدر

ونصحت الهيئة بارتداء الكمامات، في ظل أجواء العاصفة الرملية والجلوس في الأماكن المغلقة، وعدم تناول أي أطعمة مكشوفة في الخارج، لتجنب التلوث.

كما أكدت على تواجد أدوية الربو بشكل دائم مع المرضى، وعدم التهاون في شرب المياه بكميات كبيرة للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار.

وتتعرض المملكة لموجة غبار تصل إلى حد العواصف الرملية في كافة الأنحاء، ما تسبب في عدد من الإصابات والاختناق تأثرًا بالأتربة.

ووجهت هيئة الدفاع المدني بضرورة البقاء في المنازل في ظل اشتداد العواصف، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وارتداء الكمامات في المنازل في حالة الحاجة لذلك، وتشغيل أجهزة تبريد وتلطيف الهواء، في المنازل. كما شددت على أهمية التوجه لأقرب مستشفى في حالة الشعور بضيق في التنفس، بسبب الغبار.

العاصفة الرملية تجتاح الدول الخليجية

يذكر ان العواصف الرملية تجتاح عددًا من الدول العربية؛ إذ اضطرت كل من الكويت والعراق إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بسبب الغبار، كما تم تعليق الدراسة في العراق.

وتسبب الغبار في وقوع بعض الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية الأفقية، إذ تداول مغردون صورًا من المملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت، تعكس مدى التأثير على الحياة اليومية بسبب العاصفة الترابية.