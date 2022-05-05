قدم المستشار المالي رضا العيدروس نصيحة مهمة لمعالجة مشكلة عدم الادخار، وذلك بالتزامن مع بدء إيداع راتب شهر مايو اليوم الخميس.

5 نصائح:

وقال العيدروس في تغريدة له عبر تويتر: عندما يصفر الرصيد كل شهر دون وجود مال أو مدخرات واستثمارات، فهذا مؤشر لوجود مشكلة حقيقية، متابعًا أنه لمعالجة هذا الوضع يمكن وضع خطة كما يلي:

-ضع مخططاً مالياً يتناسب مع أهدافك وظروفك.

-خفض مصاريفك.

-ابحث عن مصدر دخل إضافي مهما كان بسيطاً.

-أبدأ بالاستثمار المنتظم وإعادة استثمار الأرباح.

-كن منطقياً في توقعاتك.

إيداع راتب مايو:

وبالرغم من أن موعد رواتب موظفي القطاع الحكومي محدد سلفًا يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي إلا أنه في هذا الشهر لن يتم الإيداع في الموعد الذي يتصادف مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتنصّ القواعد المنظمة لإيداع الرواتب على أن يتم تقديمها يومًا واحدًا إذا تصادف الموعد يوم الجمعة أو تأخيرها يومًا واحدًا إذا صادف يوم السبت، ليتم إيداع راتب هذا الشهر اليوم الخميس 26 مايو.