يطمح 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق إنجاز مميز، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

وتنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى الزعيم لمواصلة تفوقه، وحصد البطولة لعاشر مرة، ليكون ثاني أكثر الفرص حصولًا على اللقب.

5 لاعبين هلاليين يستهدفون اللقب

ويسعى خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد جحفلي وعبد الله عطيف، بالإضافة إلى ياسر الشهراني الذي سيغيب عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم بسبب الإصابة.

وتواجد الخماسي في 3 نهائيات مع الزعيم وحصدوا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موسمي 2015 و2020، والنادي الأهلي عام 2017.

ويُعد سلمان الفرج اللاعب الوحيد الذي خاض 4 نهائيات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بين الخماسي، حيث وصل معه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2010، وخسر أمام الاتحاد.