تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة مباراة الهلال والفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك.

الهلال والفيحاء يسعيان لحصد اللقب

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة الغد، أملًا في مواصلة تألقه مع الأرجنتيني رامون دياز، وتحقيق لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، واحتلال المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجًا خلف الأهلي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش لتحقيق إنجاز تاريخي، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يسير بشكل مميز هذا الموسم.

أبطال كأس الملك

ونجحت 7 فرق في التتويج بلقب كأس الملك منذ عودة البطولة في موسم 2008 بعد توقف لمدة 18 عامًا، وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون البطولة في 2019، ونال الفيصلي اللقب عام 2021.

وفاز بالبطولة 3 مرات، كل من، الشباب في 2008، 2009 و2014، الاتحاد في 2010، 2013 و2018، الأهلي أعوام 2011، 2012 و2016، والهلال في 2015، 2017 و2020.