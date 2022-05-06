تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 6 خسائر وذلك بعد خسارته لقب كأس الملك الخميس الماضي أمام نادي الفيحاء في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وخسر الزعيم الآتي: ” فرصة الانفراد بوصافة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 ألقاب، للمرة الأولى يفشل الزعيم في الفوز على الفيحاء في 3 مباريات متتالية بموسم واحد، للمرة الأولى يخسر الزعيم نهائي كأس الملك في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لم يتمكن الزعيم من حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا موسم 2023/2024، المدرب رامون دياز خسر ثاني نهائي له مع الزعيم بعد دوري أبطال آسيا 2017، خسر الزعيم نصف الـ10 ملايين ريال واكتفى فقط بنيل 5 ملايين ريال بعدما حل في الوصافة”.

الفوز على الاتحاد يُصالح جماهير الهلال

وفي سياق آخر، يسعى الهلال لمصالحة جماهيره، بالفوز على نادي الاتحاد غدًا في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الزعيم حاليًا في المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر.