أعلنت هيئة الطيران المدني، أن إعلان الرياض للطيران، حدد 6 مبادئ توجيهية لمستقبل الطيران، تشكّل عاملًا حاسمًا لتصحيح مسار القطاع صوب دعم الابتكار وتمكين النمو وبناء قطاع عالمي أكثر استدامة.

وأضافت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن مبادئ إعلان الرياض تشجع التعاون على مستويات متعددة الأطراف الإقليمية والوطنية، كما تتبنى منهجية جديدة يقع في صلبها العميل والمسافر.

مبادئ مؤتمر مستقبل الطيران:

وأشارت إلى أن المبادئ الـ6 لإعلان الرياض هي:

ـ تعزيز مواءمة الهيكل التنظيمي.

ـ تحقيق تعافي مستدام.

ـ تعزيز حجم الاستثمارات فن مجال الابتكار.

ـ تمكين تنمية رأس المال البشري.

ـ قيادة الحوار والتحرك العالمي في مجال الاستدامة.

ـ مساهمة قطاع الطيران في إنجاز مخرجات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

مؤتمر مستقبل الطيران الثاني:

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه تمَّ الإعلان عن إقامة مؤتمر مستقبل الطيران الثاني في عام 2024م.

وأضافت أنّ اتفاقيات المؤتمر تضمنت شراكات فن المجال التكنولوجي، واتفاقيات ثنائية للخدمات الجوية، واتفاقيات تعاون في مجالات الاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات.