يعتبر الغبار من أحد ملوثات الهواء التي قد تسبب مشاكل صحية لدى العديد من الأشخاص خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الربو حيث يحتوي على جزيئات دقيقة مثل حبوب اللقاح والميكروبات التي قد تؤثر في العينين وفي الشعب الهوائية وقد تسبب أزمات في التنفس كما أن المطر والهواء البارد يهيج الربو.

التغلب على آثار الغبار

أول نصيحة لمرضى الربو وكبار السن والأطفال هي عدم الخروج في الأجواء المغبرة إلا للضرورة القصوى.

في حالة الخروج اجعل بخاخ الربو (البخاخ العلاجي) معك دائماً تحسباً لأي طارئ .

استعمل البخاخ الوقائي موسع الشعب الهوائية حسب الحاجة.

التزم بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج .

توجه إلى المركز الصحي عند عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.

في البيوت يجب إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.