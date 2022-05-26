أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية مع الخطوط القطرية يتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث سيستفيد الضيوف من مختلف أنحاء العالم وخلال الرحلات الترددية، الجمع بين زيارة أهم معالم المملكة التي تعرّف العالم بالإرث التاريخي والثقافي المحلي في مختلف مدن المملكة التي ستشهد العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية خلال تلك الفترة، وكذلك حضور مباريات البطولة العالمية في الدوحة.

ووقع الاتفاقية في الدوحة كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر، حيث ستسيّر الخطوط السعودية بموجبها جسرًا جويًا بين المملكة وقطر ليتمكن الجمهور الرياضي من حضور مباريات كأس العالم عبر رحلات ترددية يومية طوال أيام البطولة.

الخطة التشغيلية التي تشملها الاتفاقية ستضمن للخطوط السعودية تسيير أكثر من (60) رحلة يوميًا بين المملكة وقطر حسب جدول مباريات المنتخب السعودي و (40) رحلة في بقية الأيام، وستمثل هذه الرحلات دعمًا لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم، حيث ستساعدهم الرحلات الترددية اليومية على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول للدوحة والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة مما يسرع إجراءات السفر.

يشار إلى أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين كل من الرياض وجدة والدوحة قابلة للزيادة بعد دراسة الطلب والإمكانيات مع الأشقاء في قطر خلال الأيام القريبة المقبلة. وسيتم تشغيل كافة الرحلات عبر الخطوط السعودية انطلاقًا من مطارَي الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصولًا إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، وسوف يتسنى للضيوف الاستفادة من خدمات النقل البري التي سيتم توفيرها بين مطار الدوحة وملعب المباراة.