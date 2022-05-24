تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المؤتمر الوطني الثامن للجودة، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2022م، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

الجودة المستدامة

ويقام المؤتمر تحت عنوان “جودة مستدامة.. لوطن طموح”، حيث سيركز على الإبداع والاستدامة كقيمتين ممكنتين لتطبيق الجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى إبراز دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الجودة والتميز في مختلف المجالات.

خمسة محاور رئيسة

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثًا محليًا ودوليًا من خلال 16 جلسة، يناقشون فيها خمسة محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة في “رؤية المملكة 2030″، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مع تسليط الضوء على تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول. كما يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي في كافة القطاعات المختلفة، مثل: التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات، وريادة الأعمال، والقطاع الثالث، مرورًا بمناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي، وأخيرًا يناقش المشاركون التوجهات المستقبلية في الجودة.