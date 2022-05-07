تتغير احتياجات نومك على مر السنين، إذ يعتمد مقدار النوم الذي تحتاجه للبقاء بصحة جيدة ويقظًا ونشطًا على عمرك ويختلف من شخص لآخر.

في هذا السياق كشف بحث جديد عن مدة النوم الأمثل ليلًا في مرحلة منتصف العمر وفي سن متقدمة.

7 ساعات:

وتوصل إلى أن حوالي 7 ساعات من النوم هي الراحة المثالية في الليل، حيث يرتبط النوم غير الكافي والمفرط بضعف القدرة على الانتباه، وتذكر وتعلم أشياء جديدة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، وفق “سي إن إن”.

كذلك توصل الباحثون إلى أن 7 ساعات من النوم مرتبطة بصحة عقلية أفضل، حيث إن من ينامون لوقت أقصر أو أطول يعانون أكثر من أعراض القلق، والاكتئاب، وصحة عامة أسوأ.

وحلّل باحثون من الصين والمملكة المتحدة بيانات 500 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا، كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي دراسة صحية طويلة الأمد مدعومة من الحكومة.

أنماط النوم:

كما سُئل المشاركون بالدراسة عن أنماط نومهم، وصحتهم العقلية، وعافيتهم، وشاركوا في سلسلة من الاختبارات المعرفية. وكانت بيانات تصوير الدماغ والبيانات الجينية متوافرة لقرابة 40 ألفًا من المشاركين في الدراسة.

فيما وجدت أبحاث أخرى أن كبار السن الذين يعانون من صعوبة كبيرة في الخلود للنوم، ومن الاستيقاظ المتكرر ليلًا، أكثر عرضة للإصابة بالخرف أو الموت المبكر لأي سبب، بينما النوم لمدة تقل عن 6 ساعات في الليلة الواحدة، مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.