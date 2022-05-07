أعلنت الشرطة الأمريكية أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في مركز تجاري في مدينة بافلو، بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.

7 قتلى على الأقل:

وقال مراسل سكاي نيوز عربية في واشنطن: إن 7 قتلى على الأقل سقطوا في حادثة إطلاق النار، بينما نقلت وكالة أسوسيتد برس عن مسؤولين مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها “تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو”، مسقط رأسها.

وقالت: إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.