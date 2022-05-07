يُعاني فريقا الهلال والفيحاء من غياب العديد من لاعبي الفريقين بسبب الإصابة التي أنهت موسم 7 من عناصر الفريقين.

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

الغائبون الخمسة عن الهلال

وسيغيب عن النهائي 5 لاعبين من الزعيم هم ““أندري كاريلو، صالح الشهري، متعب المفرج، عبدالإله المالكي، كويلار”، بينما يغيب عن الفيحاء لاعبان حيث أنهت الإصابة موسم اللاعبين السبعة.

طموح الفيحاء يهدد الهلال

وفي نهائي كأس الملك، الزعيم المتأهل إلى النهائي على حساب نادي الشباب يسعى للفوز باللقب العاشر في تاريخه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أما فريق الفيحاء المتأهل للنهائي على حساب الاتحاد فيطمح إلى تحقيق المفاجأة والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه ليكون أحدث ضيف منضم إلى سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين.