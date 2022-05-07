تألق اللاعبون السعوديون بشكل لافت خلال مشاركتهم في دوري الألعاب الخليجية الثالثة التي انطلقت في الكويت، اليوم الاثنين.

دورة الألعاب الخليجية الثالثة:

وكان من المقرر انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية، يوم الجمعة، ولكن تم تأجيلها لمدة 3 أيام لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وانطلقت اليوم وتستمر حتى 31 من شهر مايو الجاري.

الميداليات السعودية

ونجحت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى، مزنة النصار في حصد أولى ميداليات السعودية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، بعدما توجت بالبرونزية لسباق 10 آلاف متر بزمن 45:32:05 دقيقة.

ونال لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، محمد داوود تولو الميدالية الفضية في منافسات “دفع الجلة” بعد أن احتل المركز الثاني وحقق رقم 20.49، وأحرز لاعب الأخضر، عبدالله أبكر الميدالية الفضية في سباق 100 متر بزمن 10.21 ثانية.

وانتزع لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، علي عبدالغني الميدالية الذهبية في منافسات “رمي الرمح”، بعد احتلاله المركز الأول بمسافة 71.15 متر، وحصد حمود العلواني الميدالية البرونزية في الوثب الطويل بمسافة 7.15 متر.

وتوج العداء السعودي مازن آل ياسين بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية ضمن منافسات 400 متر بزمن قدره 45.83 ثانية، ونال لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، أحمد ياسين الميدالية البرونزية في “رمي الرمح” بمسافة 58.67 متر.