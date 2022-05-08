قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب وفقد آخرون من جراء انفجار في فندق وسط هافانا عاصمة كوبا، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

NOW – Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA

— Disclose.tv (@disclosetv) May 6, 2022

تسرب للغاز:

وقالت الرئاسة الكوبية على حسابها على “تويتر”: إن “المعلومات الأولى تفيد أن الانفجار سببه تسرب للغاز”.

واستبعد الرئيس ميغيل دياز كانيل وقوع تفجير بقنبلة، لكنه أضاف أن السلطات لا زالت تحقق في سبب الانفجار.

ووقع الانفجار القوي في فندق قيد الترميم، وفق مراسلي “فرانس برس”، ولا يزال سببه مجهولًا.

أضرار كبيرة:

وألحق الحادث أضرارًا كبيرة بواجهة فندق “ساراتوغا” المصنف 5 نجوم، الذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

ودمرت الطبقات الأربع الأولى من الفندق بالكامل، وتناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض، فيما تصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية وسط العاصمة.