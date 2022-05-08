أعلن الأمن العام، القبض على 8 متهمين بارتكاب جرائم متنوعة، خلال الأيام الماضية.

المعتدي على الممرضة:

وضمت قائمة المتهمين مواطنًا ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات، كما تم القبض على مواطنين سرقا قواع كهربائية ونحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء باستخدام مركبة مسروقة وضبط بحوزتهما سلاح ناري.

نقل مخالفين:

وألقي القبض على مواطن استخدم مركبته في نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كما تم القبض على مواطنين استولى أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء نقلها وقام الآخر بإيوائه والتستر عليه.