يعتقد 83% من الأمريكيين أن أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب، وكانت أبرز الأسباب وراء ذلك: ارتفاع أسعار الغاز والبنزين ونقص حليب الأطفال وانهيار أسواق الأسهم.

ووجد الاستطلاع نفسه أن 16% فقط من الأمريكيين راضون عن حالة الولايات المتحدة، وينبئ ذلك بإطاحة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

ويمثل هذا أدنى مستوى لتأييد الديمقراطيين منذ أحداث الكابيتول في يناير من العام الماضي.

توتر المزاج العام في أمريكا:

وقالت مؤسسة جالوب: إنه مع بقاء أقل من ستة أشهر فقط قبل انتخابات التجديد النصفي، فإن الحالة المزاجية العامة في أمريكا متوترة، مع وجود قلة من الأمريكيين راضين عن اتجاه البلاد والكونجرس.

جو بايدن في منطقة حرجة:

وتُعد تلك النسبة ضعيفة للغاية وتضع بايدن في منطقة حرجة، حيث غالبًا ما تكون نسب تأييد الرئيس في هذه المرحلة تزيد عن 60% لدرء خسائر الانتخابات النصفية.

أسباب النتائج:

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه التضخم من أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، حيث اقتربت أسعار الغاز من 4 دولارات للجالون، بينما يتعامل الآباء مع أزمة نقص في حليب الأطفال.

كما أدى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وأزمة الهجرة إلى تراجع معدلات تأييد بايدن، ومع ذلك، تجاهل الرئيس الأمريكي تصنيفاته الضعيفة قائلًا: إنه لا ينظر إلى استطلاعات الرأي وأنها لا تعكس كيف يدعم الجمهور الأمريكي سياساته.