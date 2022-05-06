بعد أيام من تكدس المعتمرين في مطار جدة، انتظمت الرحلات بشكل كبير من خلال نقل الرحلات وتفويجها إلى صالة الحجاج.

فيديو | مراسل #الإخبارية من داخل الصالة الشمالية في #مطار_جدة:

انفراج أزمة المطار والعمل كبير لضمان انسيابية وتنظيم الرحلات وهي الآن تسير بشكل منتظم بتسيير أكثر من 50 رحلة مغادرة من الصالة الشمالية و 40 رحلة من صالة الحجاج#نشرة_النهار pic.twitter.com/4xhRf3mZt9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022

انفراج أزمة المعتمرين في مطار جدة

وأشار مراسل قناة الإخبارية من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى أنه تم تسيير أكثر من 50 رحلة مغادرة من الصالة الشمالية و40 رحلة من صالة الحجاج.

ولفت إلى أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 160 % وكانت مدة الانتظار ما بين 10 إلى 15 دقيقة لكن هذا اليوم صار دخول الصالة بشكل انسيابي كبير وتم فتح البوابات داخل الصالة الشمالية مراعاة للظروف الجوية حيث تم دخول المسافرين بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه تقرر زيادة الرحلات في حالة وجود عدد كبير من المسافرين لضمان انسيابية الحركة في المطار.

لجنة تحقيق عاجلة

وكان وزير النقل وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث.

وحدد توجيه الوزير مهام اللجنة التي من بينها تحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.