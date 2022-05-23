أكد المشرف على برنامج تطوير المسارات في وزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان، أن 90% من الطلاب نفذوا اختبار مقياس الميول.

وأضاف الحميدان، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن اختبار مقياس الميول يهدف إلى مساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي.

وتابع أن تطبيق مقياس الميول الهدف منه تساعد الطالب على تحديد ميوله المهنية في المستقبل واختيار تخصصه الجامعي.

مقياس الميول:

وبدأت المدارس الثانوية اليوم الأحد، تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي، لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءًا من هذا العام.

ويستغرق اختبار الميول 90 دقيقة فقط، عبر عداد وقتي يبدأ حين انطلاق الاختبار؛ بحيث تظهر بعد ذلك النتائج في موقع نور، ويظهر المسار الذي تم تحديده للطالب أيضًا، وسيكون الاختبار إلكترونيًّا عبر رابط مرسل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات كافة.