أهاب المركز الوطني للعمليات الأمنية، بأهالي منطقة الرياض توخي الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية على المنطقة خلال الساعات القادمة.
تفاصيل الحالة الجوية:
وأعلن المركز، ورود تنبيه متقدم من الأرصاد عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، ويستمر حتى الساعة 2 صباحًا من يوم غدٍ الأحد.
وتشمل الحالة “الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، ضرما”، ويستمر التنبيه حتى الساعة 2 صباحًا من يوم غد الأحد.
تنبيه متقدم من الأرصاد عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة #الرياض ويستمر حتى الساعة 2 صباحاً من يوم غدٍ الأحد.
#المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية#الوقاية_أمان#٩١١_في_الرياض pic.twitter.com/m9RDKUIoyE
— 911 (@MOI__911) May 21, 2022
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