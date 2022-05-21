أهاب المركز الوطني للعمليات الأمنية، بأهالي منطقة الرياض توخي الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية على المنطقة خلال الساعات القادمة.

تفاصيل الحالة الجوية:

وأعلن المركز، ورود تنبيه متقدم من الأرصاد عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، ويستمر حتى الساعة 2 صباحًا من يوم غدٍ الأحد.

وتشمل الحالة “الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، ضرما”، ويستمر التنبيه حتى الساعة 2 صباحًا من يوم غد الأحد.