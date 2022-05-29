أكدت سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بمحافظة المجاردة أنها تعاني وأسرتها من صدمة بسبب انتشار مقطع الاعتداء.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة أعاني وأسرتي من صدمة بسبب انتشار مقطع الاعتداء#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bU0Jnxavl8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022

سوف أتخطى الصدمة

وأضافت سالمة الشهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “شعر أهلي وأقاربي وزملائي بالعمل أيضا بالصدمة بعد انتشار مقطع الاعتداء”.

وتابعت “زملائي وأصدقائي وأهلي تعاطفوا معي لأن الوضع كان مسيئا”، مصيفة بقولها: “سوف أتخطى الصدمة ولا أجعل أي شيء يكسرني”.

وقالت “صدمة الاعتداء علي كانت مفاجأة خاصة وأن المعتدي شاب متعلم وجامعي وليس مجرد شاب عادي وهذا سبب إحساسي الزائد بالمشكلة وكل من حولي تعاطف معي”.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة : صدمة الاعتداء علي كانت مفاجأة خاصة وأن المعتدي شاب متعلم وجامعي وليس مجرد شاب عادي وهذا سبب إحساسي الزائد بالمشكلة وكل من حولي تعاطف معي#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/o0yEk0wj6c — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022

تفاصيل حادثة الاعتداء:

وعن تفاصيل الاعتداء في ذلك اليوم، قالت لبرنامج “سيدتي” : “نحن فقط 4 ممرضات في الطوارئ، ويوم الخميس 25 شوال، كنت في منطقة الفرز، لأخذ بيانات المريض”، وكنت أعمل في هذا المكان فقط، لا غير، وباقي الأقسام فيها ممرضات، لأنه يوجد 4 ممرضات فقط.

وتابعت الممرضة سالمة الشهري أنه في حال وقت الفراغ كنت أذهب لقسم الرجال وأقدم المساعدة للمرضى هناك؛ لأنه عادة يكون في حالات كثير في قسم الرجال، ولازم نخلص أوراقهم وملفاتهم مع الطبيب العام، ونعمل على مريض مريض لإنهاء الإجراءات الأوراق الخاصة بهم، وكنت هناك لتقديم المساعدة”.

وقالت: “أخذت المريض وبياناته وأخذت وزن المريض، وأثناء استكمال الورقة الخاصة بالمريض، تفاجأت بأحد يضربني على كتفي الأيسر بالداخل ويصرخ فكي المغذية، فكي المغذية، ولا أعلم ما هي المغذية ومن هو ذلك الشخص، ولا أعرف عن ماذا يتحدث؟”.

وواصلت الممرضة تروي تفاصيل ما حدث قائلة: “ضربني مرة ثانية وقال قومي فكي المغذية، والمرة الثالثة طحت على الأرض، وعندما قمت ضربني مرة أخرى وطحت على الأرض مرة أخرى”.

وأضافت: “ما قدرت أقوم وقام بسحبي من منطقة الفرز لمنطقة قسم الرجال.. كما ظهر في المقطع”.

القبض على المعتدي:

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على ممرضة في قسم الاستقبال بأحد المستشفيات، ما اعتبروه تجاوزًا للحدود، داعين إلى سرعة القبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة.

عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي:

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.