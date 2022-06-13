وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأخيرة يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 بحسب التقويم الدراسي المعلن من وزارة التعليم.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث سوف تكون حضوريًا لجميع المراحل الدراسية اعتبارًا من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.

كما أعلنت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعملية والتقويم التكويني ستكون أثناء اليوم الدراسي اعتبارًا من الأحد 20-11-1443.

اختبارات الدور الثاني

فيما تبدأ اختبارات الدور الثاني من الأحد إلى الخميس 18-22 /12 / 1443 للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة في مراكز اختبارات مخصصة في إدارة التعليم بينما تكون الاختبارات يوم الاثنين 24-1-1444 لجميع المراحل.