يؤدي 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة اليوم الأحد اختبار نافس الذي تنفذه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة عبر استهداف عينة شاملة.

آلية تنفيذ اختبار نافس

وستنفذ اختبارات نافس بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 – 8 /6 / 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 – 14 / 6 / 2022م، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

هدف اختبارات نافس

كما تهدف اختبارات نافس إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، كما سيتم من خلال نتائج هذه الاختبارات إصدار تقارير عن الأداء التعليمي، وتوظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، والتعرّف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب إضافة إلى معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلّم وعمليّات التقويم.

المحتوى التعريفي التوعوي

ودعت الهيئة أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس، والمعلمين والمعلمات إلى الدخول على موقع الاختبارات الوطنية نافس ، للتعرف على الاختبارات الوطنية، والاطلاع على المحتوى التعريفي والتوعوي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة والرقم الموحد (920033555)، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على تويتر@Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.