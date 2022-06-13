أكد تطبيق توكلنا أن تعديل حالة الوضع الصحي (محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت اصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية) يكون من قبل وزارة الصحة.

وتابع عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مستثنى (زائر خليجي) أو مستثنى (زائر بتأشيرة حكومية) يكون من قبل توكلنا، وبالنسبة إلى (زائر مؤمن، زائر غير مؤمن) فيكون من قبل مجلس الضمان الصحي.

ما هو تطبيق توكلنا؟

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر.

ويساهم تطبيق توكلنا، في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه.

كذلك يتيح التطبيق الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎