أكد الإعلامي عبدالرحمن أباعود عن صعوبة مباراة الفتح ضد الهلال المرتقبة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أباعود يؤكد صعوبة مباراة الفتح والهلال:

وأعاد أباعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر تصريح لمسؤول بالنموذجي، جاء فيه: “فزنا على الهلال فوز مستحق في الدور الأول، وكان لدينا غيابات كثيرة جدًّا”.

وعلق أباعود قائلًا: “صحيح.. لذلك احترام المنافس أولى الخطوات لتحقيق الفوز.. الفتح لن يكون منافس سهل لـ الهلال، وسيكون أصعب فريق يواجهه دياز منذ توليه مهام تدريب الفريق هذا الموسم”.

الفريقان في الدوري:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الهلال، مساء يوم 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد المتصدر.