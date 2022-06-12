عرضت منصة أبشر، اليوم الأحد عبر حسابها في “تويتر”، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

وتفصيلا، أوضحت المنصة أن أعلى مبلغ مزايدة سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الفضية “ل ب هـ” بـ20 ألف ريال، تليها اللوحة الفضية “ر أ س” بـ 16 ألف ريال.

موعد انتهاء المزاد

الجدير بالذكر أن المزاد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، حيث سيُتاح للراغبين دخول المزاد عبر “أبشر” لشراء اللوحات المميزة.

ويمكن الدخول للمزاد عبر الخطوات التالية:

1- اختيار خدمات من تبويب “خدماتي” على منصة “أبشر”

2- ثم اختيار “المرور”

3- اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”