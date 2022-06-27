ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن شركة “أبل” الأميركية العملاقة تعد العدة لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

4 أنواع:

وقالت الوكالة إن أبل أكدت أن طوفان الأجهزة الجديدة يشمل أربعة أنواع من طراز “آيفون 14″، ومجموعة من الحواسيب اللوحية “آيباد”، و3 ساعات ذكية، فضلاً عن حواسيب جديدة من طراز “ماك”.

وتشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي “هوم بود”، وتلفزيون “أبل” المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وذكرت الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحا على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.

برمجيات جديدة:

وبحسب “بلومبرغ”، فإن عزم “أبل” على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.