أعرب المستشار القانوني خالد أبو راشد عن استيائه من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري يلو.

المطالبة بحل إدارة ماجد النفيعي

وعلق أبو راشد قائلًا: “لا جدوى من عقد جمعية عمومية ليس من صلاحياتها حل مجلس الإدارة أو إقالة الرئيس لإدارة تجاهلت كل نصائحنا ومطالباتنا حتى هبط الأهلي فأصبحت مرفوضة من كل أهلاوي ولا زالت مستمرة!”.

وتابع حديثه عن إدارة ماجد النفيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتمنى من وزارة الرياضة صاحبة الصلاحية حل مجلس الإدارة أو كف يده وتكليف إدارة لتسيير النادي لحين إجراء انتخابات”.

الأهلي يهبط للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ما عرَّض ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وأثار رئيس النادي الأهلي غضب الجماهير، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وعدم ظهوره عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل للتعليق على الأمر والاعتذار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).