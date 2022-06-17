أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض، لأتربة مثارة ونشاط في الرياح، تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية.
وأشار المركز إلى أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: الأفلاج، والسرير، ووادي الدواسر.
وتستمر حالة الإنذار حتى الرابعة من فجر غد السبت؛ علمًا أنها تبدأ في الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة.
مدن متأثرة:
كما أصدر المركز تحذيرًا بشأن تأثر مدن: المجمعة، وثادق، وحريملاء، ورمح، وشقراء، ورمات، لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وتستمر حالة التنبيه على المدن المذكورة حتى الثانية من صباح غد السبت.
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