أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة، لاستمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتحذير المذكور هي كل من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، وعشيرة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

عوالق ترابية على عسير

كما أصدر تنبيهًَا بشأن تعرض منطقة عسير لعوالق ترابية؛ تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتتأثر بالأتربة كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، طريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثالثة من صباح غدٍ الخميس.

وفي المدينة المنورة تستمر حالة الأتربة والغبار ما يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر كل من المهد ووادي الفرع بحالة الأتربة؛ التي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

غبار على جازان

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حذرت صباح اليوم من انخفاض الرؤية الأفقية؛ في منطقة جازان؛ تأثرًا بموجة الغبار التي تجتاح المنطقة والمعروفة محليا باسم الغبرة.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية لإدارة المرور على تويتر: “مرور منطقة جازان يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لانخفاض الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة”.

بداية موسم الغبرة

وتشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم . ونشر مغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق العواصف الرملية الكثيفة في مناطق متفرقة من منطقة جازان.