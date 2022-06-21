أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لرياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشار إلى المدن المتأثرة بالتنبيه هي: الحناكية، والمدينة، والمنورة، والمهد، فيما تستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح يوم غد الأربعاء.

أمطار على عسير:

وفي السياق ذاته؛ نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

استمرار موجة الحر:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.