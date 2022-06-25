أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الجوف لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: القريات، وطبرجل.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

أمطار على مكة:

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لاستمرار حالة الأمطار الخفيفة، مع نشاط الرياح السطحية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من الشفا، والطائف، والهدا.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم.

أمطار رعدية:

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.