أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية إلى رياح نشطة وأتربة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: البطحاء، والشيبة، والعبيلة، والعديد، وعردة.
وتنتهي حالة التنبيه في الثانية من صباح غدٍ السبت.
أمطار على نجران:
كما أشار المركز إلى استمرار الأمطار الرعدية على نجران، حتى الحادية عشرة من مساء اليوم، مبينًا أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ونجران، ويدمة.
كما حذر مركز الأرصاد من انخفاض مستويات الرؤية الأفقية تأثرًا بالظواهر المذكورة.
أمطار عسير:
وتستمر الأمطار الرعدية على عسير حتى الحادية عشرة مساءً، حيث تؤثر الحالة على كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.
وقد نبه المركز الوطني للأرصاد من تدني مستويات الرؤية الأفقية تأثرًا بالأمطار ونشاط الرياح السطحية.
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