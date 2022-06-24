أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية إلى رياح نشطة وأتربة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: البطحاء، والشيبة، والعبيلة، والعديد، وعردة.

وتنتهي حالة التنبيه في الثانية من صباح غدٍ السبت.



أمطار على نجران:

كما أشار المركز إلى استمرار الأمطار الرعدية على نجران، حتى الحادية عشرة من مساء اليوم، مبينًا أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ونجران، ويدمة.

كما حذر مركز الأرصاد من انخفاض مستويات الرؤية الأفقية تأثرًا بالظواهر المذكورة.



أمطار عسير:

وتستمر الأمطار الرعدية على عسير حتى الحادية عشرة مساءً، حيث تؤثر الحالة على كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

وقد نبه المركز الوطني للأرصاد من تدني مستويات الرؤية الأفقية تأثرًا بالأمطار ونشاط الرياح السطحية.