أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة؛ ما يتسب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا.
كما أشار إلى استمرار حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.
أمطار رعدية على الباحة:
كما نبه المركز إلى تعرض منطقة الباحة لاستمرار الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح؛ والذي يؤثر بدوره على مستويات الرؤية.
وبين أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الججرة، والمخواة، وفرعة، غامد الزناد، وقلوة.
ولفت إلى استمرارية الأمطار والرياح حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.
وأصدر المركز تنبيهًا سابقًا، يشير فيه إلى تأثر مدن: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، لأمطار رعدية تستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.
اترك تعليقاً