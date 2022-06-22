أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة؛ ما يتسب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا.

كما أشار إلى استمرار حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.



أمطار رعدية على الباحة:

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة الباحة لاستمرار الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح؛ والذي يؤثر بدوره على مستويات الرؤية.

وبين أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الججرة، والمخواة، وفرعة، غامد الزناد، وقلوة.

ولفت إلى استمرارية الأمطار والرياح حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وأصدر المركز تنبيهًا سابقًا، يشير فيه إلى تأثر مدن: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، لأمطار رعدية تستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.