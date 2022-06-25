أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الجوف لأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: القريات وطبرجل، فيما تستمر الظواهر المذكورة حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

أتربة على الحدود الشمالية:

وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الحدود الشمالية لأتربة مثارة ورياح؛ تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وتؤثر الأتربة على مدينة طريف حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

أمطار على عسير:

وتستمر حالة الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على منطقة عسير، حتى الواحدة من صباح غدٍ الأحد.

وتتأثر بالأمطار كل من العرين وطريب.

كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على المدن المذكورة.