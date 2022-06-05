توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تكون الأجواء حارة جدًا على شاطئ الخليج العربي نهاية شهر يونيو الجاري وبداية يوليو المقبل.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أحدهم يسأل عن حالة الطقس على شاطئ الخليج العربي نهاية شهر”6″ وبداية “7”.. متوقع أجواء من حارة إلى حارة جداً ومعتدلة في ساعات فجر الحرارة العظمى تتراوح بين 40 إلى 45 والصغرى بين 27 إلى 33 درجة مئوية”. وأضاف أن الرطوبة المتوقعة أيضًا تتراوح بين 18٪ الى 30٪.

حالة الطقس اليوم

وكان الحصيني توقع، اليوم الأحد، أجواء حارة جدًا على معظم مناطق المملكة نهارًا. وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن الأجواء تكون اليوم حارة جدًا على الشرقية ودول الخليج وحارة على باقي مناطق المملكة نهارًا معتدلة فجرًا.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية مع أتربة على القطاع الغربي من المملكة والإمارات وسلطنة عُمان. وبشأن الأمطار المتوقعة، أوضح الباحث في الطقس والمناخ، أنها تكون على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان واليمن.