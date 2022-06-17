توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أن تكون الأجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة مع أمطار على المرتفعات.

توقعات أجواء اليوم

وقال الحصيني : حسب المراصد متوقع -ان شاء الله- اليوم الجمعة 18 ذي القعدة أجواء من حارة إلى حارة جدا نهارا معتدلة فجرا على معظم الخليج ورياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على وسط وشمال وشرق وغرب وجنوب الخليج تخف سرعتها في المساء وأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من المرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض

تأثير الرياح النشطة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وقد يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.