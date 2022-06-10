أشارت خرائط الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة في المملكة مع رياح مغبرة تتراوح شدتها ما بين المتوسطة إلى القوية على عدد من المدن السعودية.

طقس السعودية اليوم

وقال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: من خلال المراصد متوقع اليوم الجمعة 11 ذي القعدة إن شاء الله – أجواء من حارة إلى حارة جدًا على السعودية والخليج ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشرقية وأجزاء متفرقة من الوسطى والشمالية، ولفت إلى أن هذه الحالة تشمل الإمارات وعُمان واليمن متوقعًا هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات السعودية واليمن.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.