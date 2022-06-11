كشف تقرير إعلامي عن وجود نية لدى المدافع المصري أحمد حجازي بمغادرة نادي الاتحاد والانضمام إلى النادي الأهلي المصري في صيف 2022.

وكان حجازي صاحب الـ32 عامًا غاب عن مباريات الاتحاد بالفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في يناير الماضي.

الأهلي المصري يُغري أحمد حجازي بعرض قوي:

وقال الإعلامي إبراهيم الفريان عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “يا خسارة، حجازي وافق على عرض الأهلي المصري”.

وشعرت جماهير الاتحاد بالصدمة، كون حجازي واحدًا من أهم أعمدة الفريق تحت قيادة الروماني كوزمين كونترا.

كذلك، كشف المدير الفني لفريق بيراميدز، اليوناني تاكيس جونياس حقيقة الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي.

وعلق تاكيس جونياس على طلبه ضم أحمد حجازي خلال تصريحاته تلفزيونية، قائلًا: “لا لم أطلب ضمه.. نرحب بضم كل اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون جودة عالية”.

أتت تلك الأخبار بعد وجود رغبة لدى الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد في صيف 2022، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.