أنهى المدافع المصري أحمد حجازي الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول إمكانية رحيله عن نادي الاتحاد خلال صيف العام الحالي.

وقال الإعلامي إبراهيم الفريان عبر حسابه في “تويتر” أمس السبت: “يا خسارة، حجازي وافق على عرض الأهلي المصري”.

تقارير كشفت أن حجازي رفض الأهلي المصري، مفضلًا استمراره مع نادي الاتحاد بالفترة المقبلة.

سبب غياب أحمد حجازي لفترة طويلة

وكان حجازي صاحب الـ32 عامًا غاب عن مباريات الاتحاد بالفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في يناير الماضي.

كذلك، كشف المدير الفني لفريق بيراميدز، اليوناني تاكيس جونياس حقيقة الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي.

وعلق تاكيس جونياس على طلبه ضم أحمد حجازي خلال تصريحاته تلفزيونية، قائلًا: “لا لم أطلب ضمه.. نرحب بضم كل اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون جودة عالية”.

أتت تلك الأخبار بعد وجود رغبة لدى الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد في صيف 2022، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.