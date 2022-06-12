كشفت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، عن أسباب زيادة حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسباب التسمم الغذائي

وقالت كنانة، خلال استضافتها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية: “دائما الأكل يكون حساساً للحرارة، وحرارة الجو حاليا مرتفعة جداً، وتقوم المطاعم بتسوية الطعام قبل وقت كبير، وبالتالي تتغير عليه درجة الحرارة”.

وأضافت: “عندما يصل الطعام للشخص تتغير عليه درجة الحرارة مرة أخرى، وهذه من أكثر الأشياء التي يمكن أن تسهل تكوين البكتيريا التي تسبب التسمم”.

ونصحت بضرورة شرب المياه المعصور عليها بعض الليمون بعد تناول أي وجبة من الخارج، لتطهير المعدة والأمعاء، واتخاذ هذه عادة في هذا الطقس شديد الحرارة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت البكتيريا أكبر من ذلك فعلى الشخص أن يذهب إلى المستشفى.