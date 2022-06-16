يستعد أخضر السيدات لبدء مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الكويت.

بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة الصالات

وتُعد بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة الصالات 2022 التي ستُقام في جدة، هي أول بطولة إقليمية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها السعودية، وستقام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويُشارك في البطولة 6 منتخبات في مجموعتين، تضم المجموعة الأولى كل من؛ البحرين، العراق وفلسطين، فيما يتواجد في المجموعة الثانية كل من؛ الأخضر، الكويت وعمان.

أخضر السيدات يواجه الكويت

ومن المقرر أن يلعب أخضر السيدات ضد المنتخب الكويتي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل المنتخب السعودي للسيدات في الظهور بشكل مميز خلال المباريات، وتحقيق إنجاز جديد، خاصة أن البطولة تُقام في جدة.

وفي السياق ذاته، كان مدرب المنتخب السعودي لكرة الصالات للسيدات، ماتو ستانكوفيتش قد صرح قائلًا: “التحضيرات بدأت منذ حوالي 3 أشهر، والمشاركة في بطولة الخليج بالكويت، ونحن عن أتم الاستعداد للمنافسة”.