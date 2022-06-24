ودع المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، بطولة كأس العرب للصالات، وذلك بعد الخسارة من منتخب العراق بنتيجة 3/ 2 في دور ربع النهائي.

ملخص مباراة السعودية والعراق:

وكان المنتخب العراقي تقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول من الوقت الأصلي، ثم تمكن المنتخب السعودي من إحراز هدفين بالشوط الثاني من الوقت الأصلي.

وانتقلت المباراة لشوطين إضافيين، حيث سجل المنتخب العراقي هدفه الثالث في الشوط الإضافي الثاني، وسط فرص مهدرة من أخضر الصالات، ليتأهل المنتخب العراقي لنصف نهائي البطولة.

وتُقام مباريات البطولة في الدمام بالمملكة.