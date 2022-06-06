كشف الخبير التحكيمي المصري والحكم الدولي السابق سمير عثمان عن عدة أخطاء ارتكبها حكم مباراة المنتخب السعودي أمام كولومبيا الودية التي أُقيمت مساء أمس الأحد.

المستشار التحكيمي – سمير عثمان : – د 16 إلغاء هدف صحيح لكولومبيا

– د 32 لا يوجد ركلة جزاء للسعودية

– د 40 ركلة جزاء للسعودية لم تحتسب

– د 44 ركلة حرة غير مباشرة للسعودية لم تحتسب#السعودية_كولومبيا

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⁧#شاهد pic.twitter.com/zVElOuzaWW — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 5, 2022

وقال سمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” : “حكم اللقاء ارتكب عدة أخطاء أبرزها عدم احتساب هدف صحيح للمنتخب الكولومبي في الدقيقة الـ16 ثم عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأخضر في الدقيقة الـ40، كذلك لم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة للأخضر في الدقيقة الـ44”.

المنتخب السعودي يخسر بهدف

وكان رفائيل بوري نجح في هز شباك الأخضر عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وتلقى رفائيل بوري عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة؛ ويهز الشباك بالهدف الأول، وتمكن المنتخب الكولومبي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 15، إلا أن حكم المباراة ألغاه.

واستمر الضغط الكولومبي، ومرت رأسية خطيرة أعلى العارضة عند الدقيقة 22، قبل أن تمنع العارضة الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وكاد فراس البريكان أن يسجل التعادل عند الدقيقة 31، ولكنه أهدر الفرصة، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر.

واتسم الشوط الثاني بالهدوء وسط محاولات من المنتخبين، وظهر الدفاع بشكل جيد، لتنتهي المباراة الودية بهزيمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية حتى التاسع من شهر يونيو الحالي، وذلك ضمن أولى مراحل برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.