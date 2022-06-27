اكتشف المسبار “كيوريوسيتي” مؤخرًا أثناء تنقله على سطح المريخ، دليلًا على وجود بحيرات في الماضي كانت على “الكوكب الأحمر”.

معادن طينية:

ورصد المسبار التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على جبل “شارب” الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 5 كيلومترات، وجود معادن طينية تشكلت من البحيرات والجداول التي كانت تتدفق من خلال قمة “غيل كراتر” المركزية للمريخ، ولكن تلك الجداول جفت متحولة إلى كثبان رملية ورواسب.

ووفق “ناسا” فإن المنطقة تحولت من كونها غنية بالطين إلى أخرى مليئة بالكبريتات المعدنية المالحة، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى تحول كبير في مناخ المريخ حدث منذ مليارات السنين.

اكتشاف المزيد من الكبريتات:

وحسبما ذكر موقع “غيزمودو” المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية، فإن صعود المسبار كيوريوسيتي لارتفاعات أعلى على جبل “شارب”، ترافق مع اكتشاف المزيد من الكبريتات.

وسيبدأ المسبار قريبًا في حفر آخر عينة صخرية تم جمعها في المنطقة الانتقالية على أمل معرفة المزيد عن التغيير في التركيب المعدني للصخور بتلك المنطقة.