أعلنت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عن ترسية شركة أرامكو السعودية عليها مشروعًا لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه لمشروع (جلادي – بقيق) المملوك لشركة أرامكو السعودية.

قيمة المشروع:

وقالت شركة “جروب فايف” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تقدر بنحو 145.31 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

مشروع حيوي:

وأضافت “جروب فايف”، أن المشروع حيوي ومهم لصالحها، وسيسهم بلا شك بتعزيز الناتج المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.